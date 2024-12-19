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Лапорта призовет к «абсолютному единству и слепой вере в проект» Флика на рождественском ужине «Барселоны», но напомнит про «обязанность выигрывать трофеи» (As)

Жоан Лапорта выступит с речью во время рождественского ужина.

Мероприятие пройдет сегодня вечером в «Палау Блауграна». На нем будут присутствовать все профессиональные спортсмены, представляющие клуб, в том числе основная футбольная команда и ее главный тренер Ханс-Дитер Флик. В общей сложности ожидается около 500 человек.

As утверждает, что президент «Барселоны» поздравит сотрудников с проделанной работой, но попросит в следующем году приложить дополнительные усилия.

Ожидается, что Лапорта в своей речи уделит особое внимание футбольной команде и призовет к «абсолютному единству и слепой вере в проект» Флика. В то же время он напомнит про «обязанность выигрывать трофеи».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: As
logoБарселона
logoХанс-Дитер Флик
logoЛа Лига
logoЖоан Лапорта
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