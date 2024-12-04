«Шанхай» Слуцкого не побеждает 3 матча подряд в азиатской ЛЧ. У команды 2 победы в 6 матчах турнира

«Шанхай Шеньхуа» проиграл второй матч подряд в азиатской ЛЧ.

Команда под руководством Леонида Слуцкого уступила корейскому «Ульсану » (1:2) в матче 6-го тура.

«Шанхай Шеньхуа » не побеждает в турнире 3 матча подряд – ранее клуб китайской Суперлиги уступил корейскому «Кванчжу» (0:1) и сыграл вничью с австралийским «Сентрал Кост Маринерс» (2:2).

В 6 матчах Лиги чемпионов Азии «Шанхай Шеньхуа» одержал лишь 2 победы. Команда набрала 7 очков и занимает промежуточное 9-е место в Восточном дивизионе – всего в нем 12 команд, 8 из которых выйдут в плей-офф.