«Шанхай» Слуцкого не побеждает 3 матча подряд в азиатской ЛЧ. У команды 2 победы в 6 матчах турнира
«Шанхай Шеньхуа» проиграл второй матч подряд в азиатской ЛЧ.
Команда под руководством Леонида Слуцкого уступила корейскому «Ульсану» (1:2) в матче 6-го тура.
«Шанхай Шеньхуа» не побеждает в турнире 3 матча подряд – ранее клуб китайской Суперлиги уступил корейскому «Кванчжу» (0:1) и сыграл вничью с австралийским «Сентрал Кост Маринерс» (2:2).
В 6 матчах Лиги чемпионов Азии «Шанхай Шеньхуа» одержал лишь 2 победы. Команда набрала 7 очков и занимает промежуточное 9-е место в Восточном дивизионе – всего в нем 12 команд, 8 из которых выйдут в плей-офф.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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