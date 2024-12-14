Карлес Пуйоль: «Кубарси – совершенный футболист с хорошим владением мячом. В этом смысле он больше похож на Пике, чем на меня»
Карлес Пуйоль поделился мнением относительно игры Пау Кубарси.
17-летний защитник выступает за «Барселону». Он провел 17 матчей в нынешнем сезоне Ла Лиги.
«Это совершенный футболист с очень хорошим владением мячом. В этом смысле он больше похож на Жерара Пике, чем на меня.
Пау Кубарси очень умно действует в обороне. Он всегда сосредоточен. Непросто сохранять спокойствие в таком возрасте.
Он играет регулярно, без ошибок. Это впечатляет. У меня была возможность поговорить с ним. Он очень серьезен и профессионален», – сказал бывший защитник «Барселоны» Карлес Пуйоль в интервью El País.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Diario Sport
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