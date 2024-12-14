Карлес Пуйоль: «Кубарси – совершенный футболист с хорошим владением мячом. В этом смысле он больше похож на Пике, чем на меня»

Карлес Пуйоль поделился мнением относительно игры Пау Кубарси.

17-летний защитник выступает за «Барселону». Он провел 17 матчей в нынешнем сезоне Ла Лиги.

«Это совершенный футболист с очень хорошим владением мячом. В этом смысле он больше похож на Жерара Пике, чем на меня.

Пау Кубарси очень умно действует в обороне. Он всегда сосредоточен. Непросто сохранять спокойствие в таком возрасте.

Он играет регулярно, без ошибок. Это впечатляет. У меня была возможность поговорить с ним. Он очень серьезен и профессионален», – сказал бывший защитник «Барселоны» Карлес Пуйоль в интервью El País.