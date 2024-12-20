«От Миранчука можно ждать большого сезона в следующем году. Он прогрессирует, привыкает, у него хороший контакт с Лобжанидзе». Журналист AFP о хавбеке «Атланты» 

Журналист AFP оценил дебютный сезон Алексея Миранчука в «Атланте».

— Насколько большой вам видится роль Алексея Миранчука в победе «Атланты» над «Интер Майами», и вообще как оцените его дебютные месяцы в МЛС?

— Он провел эти матчи неплохо, хотя и не скажу, что его роль в них была центральной. Победу «Атланты» в этой серии считаю результатом ее очень хорошей командной игры.

Я видел Миранчука в прошлом сезоне в «Аталанте», наблюдал за ним и после переезда в МЛС. Мне кажется, что он достаточно успешно, но пока еще ищет свой путь в этой лиге. Здесь много сложностей, с которыми он не сталкивался в Италии — ряд искусственных полей, большие перелеты по всем Соединенным Штатам. Новая команда, новая лига, новая страна, новая обстановка. Все это в совокупности переварить сложнее, чем может показаться изначально, когда смотришь на невысокий, казалось бы, игровой стандарт ряда команд.

Из того, что я видел, думаю, что от Миранчука можно ждать действительно большого сезона в следующем году. Он прогрессирует, привыкает, у него сложился хороший игровой и, видимо, человеческий контакт с Сабой Лобжанидзе и другими футболистами, – сказал Саймон Эванс.