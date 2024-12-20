Юран за переезд Сперцяна в Европу: «Ему нужен другой уровень, мотивация, еврокубки. Опасаюсь, чтобы в РПЛ он не пошел вниз»
Сергей Юран высказался за переход Эдуарда Сперцяна в европейский клуб.
Сообщалось, что хавбек «Краснодара» интересен «Ювентусу» и «ПСЖ».
«Я бы хотел, чтобы Сперцян уехал в Европу. Я его понимаю как игрока. Мотивация — определяющий фактор для футболиста. Опасаюсь, чтобы здесь он не пошел вниз.
Ему нужен другой уровень, чемпионат, другая мотивация, еврокубки. Я был бы рад, если бы его наконец отпустили попробовать себя за границей», — сказал экс-тренер «Пари НН».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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