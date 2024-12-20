Юран за переезд Сперцяна в Европу: «Ему нужен другой уровень, мотивация, еврокубки. Опасаюсь, чтобы в РПЛ он не пошел вниз»

Сергей Юран высказался за переход Эдуарда Сперцяна в европейский клуб.

Сообщалось , что хавбек «Краснодара » интересен «Ювентусу» и «ПСЖ».

«Я бы хотел, чтобы Сперцян уехал в Европу. Я его понимаю как игрока. Мотивация — определяющий фактор для футболиста. Опасаюсь, чтобы здесь он не пошел вниз.

Ему нужен другой уровень, чемпионат, другая мотивация, еврокубки. Я был бы рад, если бы его наконец отпустили попробовать себя за границей», — сказал экс-тренер «Пари НН».