Мусаев о слухах про Сперцяна в «ПСЖ»: «Все тихо. Когда они интересовались Сафоновым, то обратились в клуб – я знал сразу»

Мурад Мусаев высказался о слухах про возможный переход Эдуарда Сперцяна в «ПСЖ».

Ранее появилась информация, что французский клуб готов купить 24-летнего хавбека за 20 миллионов евро.

В текущем сезоне Мир российской Премьер-лиги Сперцян провел 17 матчей, забил 6 голов и сделал 3 ассиста.

– Достоин ли Сперцян уровня этой команды?

– Когда они интересовались Матвеем Сафоновым, я знал об этом сразу. Потому что обратились в клуб и сказали: «У нас есть интерес».

По Эду все тихо. Смысл слухи обсуждать? – сказал главный тренер «Краснодара » Мурад Мусаев .