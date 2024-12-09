Мусаев о слухах про Сперцяна в «ПСЖ»: «Все тихо. Когда они интересовались Сафоновым, то обратились в клуб – я знал сразу»
Мурад Мусаев высказался о слухах про возможный переход Эдуарда Сперцяна в «ПСЖ».
Ранее появилась информация, что французский клуб готов купить 24-летнего хавбека за 20 миллионов евро.
В текущем сезоне Мир российской Премьер-лиги Сперцян провел 17 матчей, забил 6 голов и сделал 3 ассиста.
– Достоин ли Сперцян уровня этой команды?
– Когда они интересовались Матвеем Сафоновым, я знал об этом сразу. Потому что обратились в клуб и сказали: «У нас есть интерес».
По Эду все тихо. Смысл слухи обсуждать? – сказал главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
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