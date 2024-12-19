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Мхитарян, Сперцян, Тикнизян, Иву, Барсегян, Ароян – среди кандидатов на награду игроку года в Армении. Гунько претендует на приз тренеру

В Армении выбирают футболиста и тренера 2024 года.

Федерация футбола Армении объявляет о начале голосования в номинациях «Лучший футболист года» и «Лучший тренер года».

Кандидатами на звание лучшего футболиста Армении 2024 года являются:

Генри Авагян – «Пюник» (Армения)

Тигран Барсегян – «Слован» (Словакия)

Ваан Бичахчян – «Погонь» (Польша)

Нарек Григорян – «Фарул» (Румыния)

Наир Тикнизян – «Локомотив» (Россия)

Угочукву Иву – «Рубин» (Россия)

Вараздат Ароян – «Циндао Вест Кост» (Китай)

Оганес Амбарцумян – «Ноа» (Армения)

Ованес Арутюнян – «Арарат-Армения» (Армения)

Камо Оганесян – «Арарат-Армения» (Армения)

Гор Манвелян – «Ноа» (Армения)

Артур Миранян – «Университатя Клуж» (Румыния)

Генрих Мхитарян – «Интер» (Италия)

Сергей Мурадян – «Ноа» (Армения)

Огнен Чанчаревич – «Ноа» (Армения)

Лукас Селараян – «Аль-Фатех» (Саудовская Аравия)

Артур Серобян – «Арарат-Армения» (Армения)

Эдуард Сперцян – «Краснодар» (Россия)

Кандидатами на приз лучшему тренеру Армении 2024 года являются:

Дмитрий Гунько – «Урарту»

Ваге Геворкян – «Ван»

Егише Меликян – «Пюник»

Вардан Минасян – «Арарат-Армения»

Руй Мота – «Ноa»

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: News.Am
logoСлован Братислава
logoТигран Барсегян
Генри Авагян
logoВаан Бичахчян
logoПогонь
logoФарул
Нарек Григорян
logoЛокомотив
logoРубин
logoНаир Тикнизян
logoУгочукву Иву
logoВараздат Ароян
logoОганес Амбарцумян
logoЦиндао Вест Кост
logoКамо Оганесян
logoГор Манвелян
Артур Миранян
logoГенрих Мхитарян
logoИнтер
Сергей Мурадян
logoЭдуард Сперцян
logoЛукас Селараян
logoАль-Фатех
Артур Серобян
logoКраснодар
logoПюник
logoУрарту
logoДмитрий Гунько
logoЕгише Меликян
logoАрарат-Армения
logoВардан Минасян
logoУниверситатя Клуж
logoНоа
logoВан
logoвысшая лига Китай
logoвысшая лига Румыния
Ованес Арутюнян
logoвысшая лига Словакия
logoвысшая лига Польша
logoпремьер-лига Россия
logoсерия А Италия
Руй Мота
Огнен Чанчаревич
logoвысшая лига Армения
logoвысшая лига Саудовская Аравия
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