Мхитарян, Сперцян, Тикнизян, Иву, Барсегян, Ароян – среди кандидатов на награду игроку года в Армении. Гунько претендует на приз тренеру
Федерация футбола Армении объявляет о начале голосования в номинациях «Лучший футболист года» и «Лучший тренер года».
Кандидатами на звание лучшего футболиста Армении 2024 года являются:
Генри Авагян – «Пюник» (Армения)
Тигран Барсегян – «Слован» (Словакия)
Ваан Бичахчян – «Погонь» (Польша)
Нарек Григорян – «Фарул» (Румыния)
Наир Тикнизян – «Локомотив» (Россия)
Угочукву Иву – «Рубин» (Россия)
Вараздат Ароян – «Циндао Вест Кост» (Китай)
Оганес Амбарцумян – «Ноа» (Армения)
Ованес Арутюнян – «Арарат-Армения» (Армения)
Камо Оганесян – «Арарат-Армения» (Армения)
Гор Манвелян – «Ноа» (Армения)
Артур Миранян – «Университатя Клуж» (Румыния)
Генрих Мхитарян – «Интер» (Италия)
Сергей Мурадян – «Ноа» (Армения)
Огнен Чанчаревич – «Ноа» (Армения)
Лукас Селараян – «Аль-Фатех» (Саудовская Аравия)
Артур Серобян – «Арарат-Армения» (Армения)
Эдуард Сперцян – «Краснодар» (Россия)
Кандидатами на приз лучшему тренеру Армении 2024 года являются:
Дмитрий Гунько – «Урарту»
Ваге Геворкян – «Ван»
Егише Меликян – «Пюник»
Вардан Минасян – «Арарат-Армения»
Руй Мота – «Ноa»
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