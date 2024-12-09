Барко – лучший игрок первой части сезона РПЛ по версии Opta. Угальде – 2-й, Осипенко – 3-й, Батраков – 4-й, Клаудиньо – 6-й, Сперцян – 8-й
Хавбек «Спартака» набрал наивысшее количество Opta Points, которые рассчитываются как сумма всех положительных и отрицательных действий игрока.
За гол дается 10 баллов, за ассист – 6, за отбор – 2, за точный пас – 0,2. Вычитаются очки за фолы, карточки и автоголы.
Топ-10 первой части сезона выглядит следующим образом:
1. Эсекиэль Барко, «Спартак» – 548 баллов;
2. Манфред Угальде, «Спартак» – 459 баллов;
3. Максим Осипенко, «Ростов» – 454 балла;
4. Алексей Батраков, «Локомотив» – 430 баллов;
5. Дуглас Сантос, «Зенит» – 407 баллов;
6. Клаудиньо, «Зенит» – 391 балл;
7. Иван Обляков, ЦСКА – 390 баллов;
8. Эдуард Сперцян, «Краснодар» – 385 баллов;
9. Игорь Дивеев, ЦСКА – 376 баллов;
10. Стефан Лончар, «Акрон» – 372 балла.
Лоськов со 135 голевыми пасами – лучший ассистент чемпионата России после пересчета Спортса’’ и «СЭ». Дзюба – 2-й, Аршавин – 3-й, Тихонов – 4-й
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий