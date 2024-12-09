Барко – лучший игрок первой части сезона РПЛ по версии Opta. Угальде – 2-й, Осипенко – 3-й, Батраков – 4-й, Клаудиньо – 6-й, Сперцян – 8-й

Эсекиэль Барко стал лучшим игроком первой части сезона Мир РПЛ по версии Opta.

Хавбек «Спартака» набрал наивысшее количество Opta Points, которые рассчитываются как сумма всех положительных и отрицательных действий игрока.

За гол дается 10 баллов, за ассист – 6, за отбор – 2, за точный пас – 0,2. Вычитаются очки за фолы, карточки и автоголы.

Топ-10 первой части сезона выглядит следующим образом:

1. Эсекиэль Барко , «Спартак» – 548 баллов;

2. Манфред Угальде , «Спартак» – 459 баллов;

3. Максим Осипенко , «Ростов» – 454 балла;

4. Алексей Батраков , «Локомотив» – 430 баллов;

5. Дуглас Сантос , «Зенит» – 407 баллов;

6. Клаудиньо , «Зенит» – 391 балл;

7. Иван Обляков , ЦСКА – 390 баллов;

8. Эдуард Сперцян , «Краснодар» – 385 баллов;

9. Игорь Дивеев , ЦСКА – 376 баллов;

10. Стефан Лончар , «Акрон» – 372 балла.

Лоськов со 135 голевыми пасами – лучший ассистент чемпионата России после пересчета Спортса’’ и «СЭ». Дзюба – 2-й, Аршавин – 3-й, Тихонов – 4-й