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  • Барко – лучший игрок первой части сезона РПЛ по версии Opta. Угальде – 2-й, Осипенко – 3-й, Батраков – 4-й, Клаудиньо – 6-й, Сперцян – 8-й
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Барко – лучший игрок первой части сезона РПЛ по версии Opta. Угальде – 2-й, Осипенко – 3-й, Батраков – 4-й, Клаудиньо – 6-й, Сперцян – 8-й

Эсекиэль Барко стал лучшим игроком первой части сезона Мир РПЛ по версии Opta.

Хавбек «Спартака» набрал наивысшее количество Opta Points, которые рассчитываются как сумма всех положительных и отрицательных действий игрока.

За гол дается 10 баллов, за ассист – 6, за отбор – 2, за точный пас – 0,2. Вычитаются очки за фолы, карточки и автоголы.

Топ-10 первой части сезона выглядит следующим образом:

1. Эсекиэль Барко, «Спартак» – 548 баллов;

2. Манфред Угальде, «Спартак» – 459 баллов;

3. Максим Осипенко, «Ростов» – 454 балла;

4. Алексей Батраков, «Локомотив» – 430 баллов;

5. Дуглас Сантос, «Зенит» – 407 баллов;

6. Клаудиньо, «Зенит» – 391 балл;

7. Иван Обляков, ЦСКА – 390 баллов;

8. Эдуард Сперцян, «Краснодар» – 385 баллов;

9. Игорь Дивеев, ЦСКА – 376 баллов;

10. Стефан Лончар, «Акрон» – 372 балла.

Лоськов со 135 голевыми пасами – лучший ассистент чемпионата России после пересчета Спортса’’ и «СЭ». Дзюба – 2-й, Аршавин – 3-й, Тихонов – 4-й

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Opta Sports
рейтинги
logoпремьер-лига Россия
logoМаксим Осипенко
logoЭдуард Сперцян
logoЗенит
logoИгорь Дивеев
logoМанфред Угальде
logoСпартак
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logoИван Обляков
logoЦСКА
logoЭсекиэль Барко
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logoСтефан Лончар
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