Пике о расставании с Шакирой: «Многое рассказывают не так, как было на самом деле. Люди, которые меня не знают, строят предположения обо мне. Я не могу это контролировать»

Жерар Пике высказался о расставании с Шакирой.

Шакира и Пике расстались летом 2022 года после 12 лет отношений. Сообщалось, что экс-футболист изменял певице.

«Многое рассказывают не так, как было на самом деле. Я не могу это контролировать, но лучше всего то, что сейчас меня окружают мои близкие, моя семья, мои друзья, люди, которые действительно знают меня, знают, какой я человек, и это придает мне спокойствия.

Я понимаю, что у каждого есть своя точка зрения. Многие люди, которые меня не знают, строят предположения обо мне. У нас свобода слова», – сказал бывший защитник «Барселоны» в интервью CNN.