Жерар Пике: «Быть тренером мне не интересно, перенасытился за 20 лет рутины. После ежедневных тренировок и матчей каждые 3-4 дня нужно было переключиться»
Жерар Пике объяснил, почему не хочет работать тренером.
Сейчас бывший защитник «Барселоны» занимается бизнесом и медиафутболом.
– Тебя можно было бы представить тренером, но вместо этого ты выбрал иной путь.
– Может быть, в будущем я вернусь в футбол и займусь другими вещами. Сейчас я сосредоточен [на своем деле], и мне комфортно.
Быть тренером мне не интересно, я перенасытился за 20 лет рутины. После ежедневных тренировок и матчей каждые три-четыре дня, мне действительно нужно было переключиться, – заявил Пике.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Corriere dello Sport
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