Жерар Пике: «Быть тренером мне не интересно, перенасытился за 20 лет рутины. После ежедневных тренировок и матчей каждые 3-4 дня нужно было переключиться»

Жерар Пике объяснил, почему не хочет работать тренером.

Сейчас бывший защитник «Барселоны» занимается бизнесом и медиафутболом.

– Тебя можно было бы представить тренером, но вместо этого ты выбрал иной путь.

– Может быть, в будущем я вернусь в футбол и займусь другими вещами. Сейчас я сосредоточен [на своем деле], и мне комфортно.

Быть тренером мне не интересно, я перенасытился за 20 лет рутины. После ежедневных тренировок и матчей каждые три-четыре дня, мне действительно нужно было переключиться, – заявил Пике .