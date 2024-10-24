Шакира о расставании с Пике: «Любовь оказалась обманчивой – не могу простить, что он предал мое доверие. Жизнь отняла у меня мужа, но дала много друзей – это дар на всю жизнь»

Шакира рассказала, как на нее повлияло расставание с Жераром Пике.

Шакира и Пике расстались летом 2022 года после 12 лет отношений. Сообщалось, что экс-футболист изменял певице.

– Как изменились с годами ваши представления о любви?

– Они уже не такие, как раньше. Любовь моего мужа оказалась обманчивой. Это сказалось на моей личности. Непростительно – по крайней мере, на данный момент, – что он предал мое доверие с другой. Исцеление будет долгим. У меня уйдет на это несколько альбомов! Неправда, что мой последний альбом закроет эту тему. Всегда есть куда копать.

Я поняла, что дружба длиннее любви. Я не знала этого раньше. Жизнь отняла у меня мужа, но подарила много друзей... Я никогда не получала столько любви, сколько дарят мне друзья. Должно быть, в жизни я что-то сделала правильно в жизни, если у меня так много людей, которые меня любят.

Были и люди, которые предали меня, отвернулись от меня, разорвали изнутри. Люди, которых не было рядом, когда я больше всего в этом нуждалась. Но на каждого такого человека приходится пятеро тех, кто был со мной. Я поняла, что дружба, которая длится 20 лет или даже новые крепкие связи – это награда на всю жизнь. Если вам очень больно, Бог сжимает, но не душит, – сказала Шакира.

Пике о расставании с Шакирой: «Многое рассказывают не так, как было на самом деле. Люди, которые меня не знают, строят предположения обо мне. Я не могу это контролировать»