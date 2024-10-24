  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Шакира о расставании с Пике: «Любовь оказалась обманчивой – не могу простить, что он предал мое доверие. Жизнь отняла у меня мужа, но дала много друзей – это дар на всю жизнь»
17

Шакира о расставании с Пике: «Любовь оказалась обманчивой – не могу простить, что он предал мое доверие. Жизнь отняла у меня мужа, но дала много друзей – это дар на всю жизнь»

Шакира рассказала, как на нее повлияло расставание с Жераром Пике.

Шакира и Пике расстались летом 2022 года после 12 лет отношений. Сообщалось, что экс-футболист изменял певице.

– Как изменились с годами ваши представления о любви?

– Они уже не такие, как раньше. Любовь моего мужа оказалась обманчивой. Это сказалось на моей личности. Непростительно – по крайней мере, на данный момент, – что он предал мое доверие с другой. Исцеление будет долгим. У меня уйдет на это несколько альбомов! Неправда, что мой последний альбом закроет эту тему. Всегда есть куда копать.

Я поняла, что дружба длиннее любви. Я не знала этого раньше. Жизнь отняла у меня мужа, но подарила много друзей... Я никогда не получала столько любви, сколько дарят мне друзья. Должно быть, в жизни я что-то сделала правильно в жизни, если у меня так много людей, которые меня любят.

Были и люди, которые предали меня, отвернулись от меня, разорвали изнутри. Люди, которых не было рядом, когда я больше всего в этом нуждалась. Но на каждого такого человека приходится пятеро тех, кто был со мной. Я поняла, что дружба, которая длится 20 лет или даже новые крепкие связи – это награда на всю жизнь. Если вам очень больно, Бог сжимает, но не душит, – сказала Шакира.

Пике о расставании с Шакирой: «Многое рассказывают не так, как было на самом деле. Люди, которые меня не знают, строят предположения обо мне. Я не могу это контролировать»

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: GQ
logoБарселона
logoЖерар Пике
logoЛа Лига
logoСборная Испании по футболу
светская хроника
Шакира
музыка
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Шакира о расставании с Пике: «В каком-то смысле хорошо, что у меня нет мужа. Это тянуло меня вниз. Теперь мне хочется работать и писать песни»
2021 марта, 10:18
Дети Пике и Шакиры называют новую девушку Жерара «папина сотрудница». Они не могут проводить время с отцом в присутствии Клары Чиа
2319 июля 2023, 14:58
Шакира об измене Пике: «Узнала о предательстве, когда мой отец был в реанимации. Не думала, что продержусь так долго – спасла музыка»
2327 июня 2023, 12:41
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Педри о 4:1: «У «Барсы» были тяжелые поражения от «Баварии». Это задевает гордость фанатам, мы хотели ее вернуть. Эта победа придает уверенность перед класико»
2 минуты назад
Винисус – игрок недели в ЛЧ. Вингер «Реала» сделал хет-трик в матче с «Боруссией» и обошел Рафинью, Минамино и Рейндерса
3 минуты назад
Прокуратура Парижа начала расследование из-за кричалки фанатов «ПСЖ» про «педиков-марсельцев» – по факту «подстрекательства к ненависти на почве сексуальной ориентации»
718 минут назад
Михаил Кержаков: «Когда появляются хорошие деньги, зачастую делаешь лишние телодвижения. Становишься рабом вещей. Если у тебя 2-3 машины, паркинг нужно искать, что-то может сломаться»
619 минут назад
Ривалдо о календаре и травмах: «Футбол давно стал бизнесом. Деньги и еще больше денег. Никто не следит за тем, чтобы игроки могли отдохнуть»
1052 минуты назад
Спортс’’ выпустил свой мерч! Три джерси, вдохновленные «МЮ» 90-х, хоккеем нулевых и русской легендой японского бейсбола
сегодня, 13:00Конкурс
«Атлетико» пожаловался в УЕФА из-за пенальти в пользу «Лилля». Мадридский клуб считает его «выдуманным» и не понимает, почему не вмешался ВАР
24сегодня, 12:55
Куртуа может пропустить 3-4 недели. У вратаря «Реала» рецидив травмы, полученной в дерби с «Атлетико» (ESPN)
17сегодня, 12:43
50 ультрас «Фенербахче» напали на пятерых фанатов «МЮ» в Стамбуле перед матчем ЛЕ. Одного болельщика ударили монтировкой (Daily Mail)
65сегодня, 12:22
Клубы РПЛ потратили 131,62 млн евро на трансферы летом – больше всего за последние 5 лет. Заработали 84,45 млн
10сегодня, 12:07
Ко всем новостям
Последние новости
Экс-судья Лаос о пенальти в ворота «Атлетико»: «ВАР нужен для помощи людям, которые совершают ошибки. Как у коллег не хватило сочувствия позвать судью к монитору, прежде чем принять решение?»
18 минут назад
Вингер «Байера» Адли сломал малоберцовую кость в матче с «Брестом» и выбыл на несколько месяцев
128 минут назад
Глушаков о пиве после матчей: «Можно «литрушечку» или поменьше – тренеры нам разрешали, в Европе это нормально. Кола после игр не идет, лучше воды выпить»
758 минут назад
Фоден о голе Холанда пяткой в прыжке: «Сказал Эрлингу: «Я бы потянул пах, если бы попробовал так же». Он сумасшедший, не знаю, как он это делает»
сегодня, 12:54
Карпов об инсайдах: «У меня большой ресурс, чтобы отсеять неправду. При трансфере в идеале нужна информация от клубов и стороны игрока, но в других конфигурациях столько источников не обязательно»
2сегодня, 12:38
Онана о критике: «Цена игры за большой клуб – «МЮ», «Реал», «Барса» всегда на слуху. Люди вправе говорить все, что хотят, игроки сосредоточены на своих задачах»
8сегодня, 12:26
Глушков о кино и книгах: «Посмотрел французский фильм – стало интересно почитать Гюго, нравится «Игра престолов». Раньше смотрел каждую свободную минуту, сейчас времени меньше»
2сегодня, 12:13
«Сочи» сыграет с костромским «Спартаком». Сочинцы, поддержите команду в домашнем кубковом матче!
сегодня, 12:00Реклама
Депутат Свищев о Пьяниче: «Хорошо, что поменял мнение, приехав в Россию – таких случаев должно быть больше. Там против нас шовинистическая кампания – детьми только не питаемся»
22сегодня, 11:54
Руководитель стадиона «Фишт» о матче России и Брунея: «РФС изначально к нам не обращался. Поле в прекрасном состоянии, сейчас лучшее время года для него»
1сегодня, 11:02