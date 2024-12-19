Хоселу о Мбаппе: «Один из лучших футболистов мира, его подписали, чтобы выигрывать титулы, и он их добивается. У него есть все условия, чтобы стать легендой «Реала»
Хоселу высказался о начале сезона Килиана Мбаппе в «Реале».
«Килиан Мбаппе приехал завоевывать титулы вместе с «Реалом». Для меня он один из лучших футболистов в мире, в этом сезоне он сыграл в двух финалах, выиграл два титула и забил в обеих играх. Я думаю, он игрок, которого подписали для того, чтобы выигрывать титулы, и он их добивается.
Адаптация поначалу всегда трудна, потому что он родился в другой стране, хотя у него есть очень большое преимущество: он владеет испанским языком. Думаю, что у него есть все условия, чтобы в конечном итоге стать легендой «Реала», – сказал экс-форвард «сливочных», выступающий за катарскую «Аль-Гарафу», в программе El Hormiguero.
Мбаппе выиграл 2-й трофей с «Реалом» – первым был Суперкубок УЕФА
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
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