Мбаппе выиграл 2-й трофей с «Реалом» – первым был Суперкубок УЕФА

Килиан Мбаппе выиграл второй трофей в составе «Реала».

Сегодня мадридцы одержали победу над «Пачукой» (3:0) в финале Межконтинентального кубка ФИФА и завоевали титул. Француз забил победный гол и отдал результативную передачу.

В августе «Реал » завоевал Суперкубок Европы , обыграв «Аталанту» (2:0). Это был первый матч Мбаппе за новый клуб после перехода из «ПСЖ». В нем нападающий также отметился голом.