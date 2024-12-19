Мбаппе выиграл 20-й трофей за карьеру, он 9-й среди самых титулованных французских игроков. Рекорд у Бензема (33)
Килиан Мбаппе занимает 9-е место в списке самых титулованных французских футболистов.
В среду форвард «Реала» выиграл Межконтинентальный кубок, завоевав 20-й трофей за карьеру.
21 титул у Патриса Эвра и Блеза Матюиди. Рекордсмен среди французов – Карим Бензема с 33 титулами.
В топ-6 также входят Кингсли Коман (27), Франк Рибери, Адриен Рабьо (по 23), Биксант Лизаразю и Рафаэль Варан – по 22.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Stats Foot
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