Мбаппе выиграл 20-й трофей за карьеру, он 9-й среди самых титулованных французских игроков. Рекорд у Бензема (33)

Килиан Мбаппе занимает 9-е место в списке самых титулованных французских футболистов.

В среду форвард «Реала » выиграл Межконтинентальный кубок, завоевав 20-й трофей за карьеру.

21 титул у Патриса Эвра и Блеза Матюиди . Рекордсмен среди французов – Карим Бензема с 33 титулами.

В топ-6 также входят Кингсли Коман (27), Франк Рибери, Адриен Рабьо (по 23), Биксант Лизаразю и Рафаэль Варан – по 22.