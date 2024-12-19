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Мбаппе выиграл 20-й трофей за карьеру, он 9-й среди самых титулованных французских игроков. Рекорд у Бензема (33)

Килиан Мбаппе занимает 9-е место в списке самых титулованных французских футболистов.

В среду форвард «Реала» выиграл Межконтинентальный кубок, завоевав 20-й трофей за карьеру.

21 титул у Патриса Эвра и Блеза Матюиди. Рекордсмен среди французов – Карим Бензема с 33 титулами.

В топ-6 также входят Кингсли Коман (27), Франк Рибери, Адриен Рабьо (по 23), Биксант Лизаразю и Рафаэль Варан – по 22.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Stats Foot
logoКилиан Мбаппе
logoКарим Бензема
Биксант Лизаразю
logoКингсли Коман
logoЛа Лига
logoФранк Рибери
logoРеал Мадрид
logoАдриен Рабьо
logoРафаэль Варан
logoБлез Матюиди
logoПатрис Эвра
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