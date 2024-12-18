У Мбаппе 8 голов в последних 7 финалах за клуб и сборную. 4 из них забиты на «Лусаиле» в Катаре
Килиан Мбаппе забил 8 голов в последних семи финалах.
Четыре из них были забиты на стадионе «Лусаил» в Катаре.
Экс-игрок «ПСЖ» сделал хет-трик за сборную Франции в финале ЧМ-2022 с Аргентиной (3:3, 4:2 по пенальти), прошедшем там ровно 2 года назад.
Сегодня форвард «Реала» забил «Пачуке» (2:0, второй тайм) в финале Межконтинентального кубка ФИФА.
Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер OptaJose
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