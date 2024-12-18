У Мбаппе 8 голов в последних 7 финалах за клуб и сборную. 4 из них забиты на «Лусаиле» в Катаре

Килиан Мбаппе забил 8 голов в последних семи финалах.

Четыре из них были забиты на стадионе «Лусаил» в Катаре.

Экс-игрок «ПСЖ » сделал хет-трик за сборную Франции в финале ЧМ-2022 с Аргентиной (3:3, 4:2 по пенальти), прошедшем там ровно 2 года назад.

Сегодня форвард «Реала » забил «Пачуке» (2:0, второй тайм) в финале Межконтинентального кубка ФИФА.

Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию этой игры.