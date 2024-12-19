Мбаппе о двух трофеях с «Реалом»: «Команда всегда важнее всего. Нужно оставаться голодными, чтобы выиграть оставшиеся пять»
Килиан Мбаппе заявил, что хочет выиграть с «Реалом» все трофеи в сезоне.
Вчера мадридцы выиграли Межконтинентальный кубок ФИФА, разгромив в финале «Пачуку» (3:0). Нападающий «Мадрида» отметился голом и ассистом на Родриго.
В августе «Реал» завоевал Суперкубок Европы, обыграв «Аталанту» (2:0) – в том матче Мбаппе также забил гол.
«Самое главное – это трофеи. Голы помогают выигрывать титулы, но команда всегда важнее всего. Мы выиграли очень важный трофей. Из семи [возможных] мы выиграли первые два.
Мы постараемся выиграть Суперкубок Испании по возвращении после паузы. Другие [трофеи] тоже очень важны, но нужно воспользоваться тем, что мы имеем сейчас. Нужно оставаться такими же голодными, чтобы забрать остальные пять», – сказал Мбаппе.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: RMC Sport
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