Мбаппе о двух трофеях с «Реалом»: «Команда всегда важнее всего. Нужно оставаться голодными, чтобы выиграть оставшиеся пять»

Килиан Мбаппе заявил, что хочет выиграть с «Реалом» все трофеи в сезоне.

Вчера мадридцы выиграли Межконтинентальный кубок ФИФА, разгромив в финале «Пачуку» (3:0). Нападающий «Мадрида» отметился голом и ассистом на Родриго.

В августе «Реал » завоевал Суперкубок Европы , обыграв «Аталанту» (2:0) – в том матче Мбаппе также забил гол.

«Самое главное – это трофеи. Голы помогают выигрывать титулы, но команда всегда важнее всего. Мы выиграли очень важный трофей. Из семи [возможных] мы выиграли первые два.

Мы постараемся выиграть Суперкубок Испании по возвращении после паузы. Другие [трофеи] тоже очень важны, но нужно воспользоваться тем, что мы имеем сейчас. Нужно оставаться такими же голодными, чтобы забрать остальные пять», – сказал Мбаппе.