Медведев о том, что «Зенит» поддерживает 19% россиян: «Эти результаты отражают спортивные достижения, маркетинг и многое другое денно и нощно. Мы не остановимся»
По результатам опроса GfK, средний показатель симпатии к клубу из Санкт-Петербурга по стране составил 19%.
– По результатам опроса GfK, «Зенит» не только стал самым популярным клубом в России, но и вошел в топ-3 по Москве. Вас удивляет настолько внушительный результат?
– Эти результаты отражают целый ряд событий, явлений и процессов.
1) Спортивные достижения «Зенита» за последнее время: 6 титулов чемпиона России, 2 Кубка России и 5 Суперкубков России;
2) Международная программа клуба, причем во всех возрастах;
3) 3 чемпионства женской команды «Зенит»;
4) Масштабная, творческая и разнообразная работа маркетинговой и PR-служб клуба, нацеленная на все возраста и слои населения;
5) Успешная всероссийская и международная программа «Зенит-Чемпионика» для мальчишек и девчонок, позволяющая играть в футбол вне профессионального футбола.
6) И многое другое денно и нощно.
Отсюда и результаты, на которых «Зенит» не будет останавливаться, – сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев.
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