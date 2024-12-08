Мбаппе о Месси и проигранном финале ЧМ-2022: «Я был чертовски зол на него, но мы вместе растопили лед. Этот матч сблизил нас»

Килиан Мбаппе рассказал, что очень злился на Лионеля Месси после финала ЧМ-2022.

В финале турнира, который прошел в Катаре в ноябре-декабре 2022 года, форвард сборной Франции Мбаппе забил три гола в ворота Аргентины , а капитан аргентинцев Месси сделал дубль. Аргентина стала чемпионом мира по пенальти (3:3, 4:2).

После ЧМ-2022 Мбаппе и Месси вернулись во французский «ПСЖ » и продолжили выступать вместе. Затем Лео отправился в «Интер Майами », а Мбаппе через год перешел в «Реал».

«Я был чертовски зол [на него]. Очень зол. Но все равно уважал его, потому что это Месси .

Мы оба растопили этот лед – смеялись над тем, как сражались друг с другом. У нас остались воспоминания о том финале. Я думаю, что он сблизил нас», – сказал нападающий «Мадрида » Мбаппе в интервью Canal+.