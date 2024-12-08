Мбаппе о Месси и проигранном финале ЧМ-2022: «Я был чертовски зол на него, но мы вместе растопили лед. Этот матч сблизил нас»
Килиан Мбаппе рассказал, что очень злился на Лионеля Месси после финала ЧМ-2022.
В финале турнира, который прошел в Катаре в ноябре-декабре 2022 года, форвард сборной Франции Мбаппе забил три гола в ворота Аргентины, а капитан аргентинцев Месси сделал дубль. Аргентина стала чемпионом мира по пенальти (3:3, 4:2).
После ЧМ-2022 Мбаппе и Месси вернулись во французский «ПСЖ» и продолжили выступать вместе. Затем Лео отправился в «Интер Майами», а Мбаппе через год перешел в «Реал».
«Я был чертовски зол [на него]. Очень зол. Но все равно уважал его, потому что это Месси.
Мы оба растопили этот лед – смеялись над тем, как сражались друг с другом. У нас остались воспоминания о том финале. Я думаю, что он сблизил нас», – сказал нападающий «Мадрида» Мбаппе в интервью Canal+.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: RMC Sport
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