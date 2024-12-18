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Месси выложил фото с кубком ЧМ: «2 года назад декабрь мог стать горьким концом года, но оказался самым прекрасным в моей карьере. Со второй годовщиной всех! ⭐️⭐️⭐️»

Лионель Месси выложил пост с кубком мира в честь годовщины победы на ЧМ-2022.

Сборная Аргентины обыграла Францию (3:3, 4:2 по пенальти) в финале чемпионата мира в Катаре.

«Я люблю декабрь и рождественские праздники. Два года назад этот месяц мог стать горьким концом года, но в итоге он оказался самым прекрасным в моей карьере.

И теперь каждый декабрь приносит мне это воспоминание... Со второй годовщиной всех! ⭐️⭐️⭐️», – написал нападающий сборной Аргентины в инстаграме.

Фото: instagram.com

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: инстаграм Лионеля Месси
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