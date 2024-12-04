Дрогба о критике Мбаппе французами: «Разочарован неблагодарностью в его адрес. Он очень много сделал для Франции – внес вклад во 2-ю звезду, а 2 года назад едва не принес 3-ю»
Дидье Дрогба высказал недовольство отношением французов к Килиану Мбаппе.
«Я до сих пор немного разочарован, увидев эту волну неблагодарности в его адрес. Он по-прежнему тот, кто очень много сделал для Франции.
Он внес свой вклад во вторую звезду [на ЧМ-2018], а два года назад [на ЧМ-2022] едва не принес Франции третью. А сегодня над ним смеются. Таков закон нашего спорта», – сказал экс-игрок «Челси», а также «Марселя» и других французских клубов в интервью RFI.
Мбаппе хочет сосредоточиться на «Реале» в ближайшие месяцы. Француз открыто говорил об этом в сборной, куда не хотел приезжать еще в сентябре (L’Équipe)
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: RMC Sport
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