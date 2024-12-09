Ороз о Модриче: «Для Хорватии он как Месси для Аргентины или Роналду для Португалии – cердце нашей команды»
– Как ты можешь объяснить успехи сборной Хорватии в последнее время? Дело в феномене Модрича?
– Модрич – сердце нашей команды. Для Хорватии он как Месси для Аргентины или как Роналду для Португалии.
Но в сборной Хорватии много и других сильных игроков, не зря в 2018 году наша команда играла в финале чемпионата мира, а в 2022 выиграла бронзу. В сборной Хорватии много бойцов, но Модрич – лучший футболист сборной.
– Как думаешь, сколько еще Модрич сможет играть на высоком уровне?
– Года три-четыре еще сможет, если захочет. Он правильно относится к своему телу, но сейчас в мире на его позиции есть много молодых талантливых футболистов.
Я надеюсь, что он выиграет как-нибудь трофей со сборной Хорватии и завершит карьеру, – заявил защитник «Крылья Советов».
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