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Ороз о Модриче: «Для Хорватии он как Месси для Аргентины или Роналду для Португалии – cердце нашей команды»

Алоис Ороз высказался о значении Луки Модрича для сборной Хорватии.

– Как ты можешь объяснить успехи сборной Хорватии в последнее время? Дело в феномене Модрича?

– Модрич – сердце нашей команды. Для Хорватии он как Месси для Аргентины или как Роналду для Португалии.

Но в сборной Хорватии много и других сильных игроков, не зря в 2018 году наша команда играла в финале чемпионата мира, а в 2022 выиграла бронзу. В сборной Хорватии много бойцов, но Модрич – лучший футболист сборной.

– Как думаешь, сколько еще Модрич сможет играть на высоком уровне?

– Года три-четыре еще сможет, если захочет. Он правильно относится к своему телу, но сейчас в мире на его позиции есть много молодых талантливых футболистов.

 Я надеюсь, что он выиграет как-нибудь трофей со сборной Хорватии и завершит карьеру, – заявил защитник «Крылья Советов».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
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