Тренер «Пачуки» Альмада о Винисиусе: «Лучший игрок мира наряду с Мбаппе. До первого гола он был незаметен, но потом сыграл решающую роль. Его трудно контролировать все 90 минут»

Тренер «Пачуки» высказался о поражении от «Реала».

Мексиканский клуб уступил в финале Межконтинентального кубка со счетом 0:3.

– Какие впечатления после матча?

– «Реал » заставил нас задуматься об их индивидуальном мастерстве в атаке. Разница в матче проявилась в реализации моментов. Было и несколько моих решений, которые привели к этой ситуации. Мы играли на равных, но разница была в последних метрах, которые для нас оказались сложными.

В начале матча у вас есть контроль, но они могут победить за счет одного момента. Любая ошибка или их момент решают исход матча. Все три гола были очень похожими. Мы контролировали игру в нескольких зонах, но их эпизоды оказались решающими.

Игра Винисиуса была впечатляющей. Он лучший игрок мира наряду с Мбаппе . Его уровень невероятно сложно сдерживать постоянно. До первого гола он был незаметен, но потом появился и сыграл решающую роль. Это игрок, которого очень трудно контролировать все 90 минут.

- Что вам понравилось в вашей команде?

– Смелость и постоянный поиск пути к успеху, несмотря на то, что мы играли против команды, которая значительно превосходит нас в бюджете. Мы старались добиться результата, и в некоторых моментах у нас это получалось, хотя нам не хватило завершающих действий. Я доволен самоотдачей и настроем игроков, которые были на высочайшем уровне, – сказал Гильермо Альмада.