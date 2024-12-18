Рюдигер в шутку поборолся с Винисиусом и Камавинга после победы над «Пачукой». Бразилец отбежал, а француза Тони повалил на газон и оседлал
Футболисты «Реала» устроили шуточное единоборство после победы над «Пачукой».
Сегодня команда Карло Анчелотти обыграла мексиканцев (3:0) в финале Межконтинентального кубка ФИФА.
Сначала Камавинга атаковал Винисиуса, ткнув его чем-то холодным в спину, на что бразилец в ответ замахнулся, выставив кулаки. В шуточную схватку включился Антонио Рюдигер.
Защитник поборолся с каждым из партнеров один на один – в итоге Винисиус отбежал, а Камавинга немец повалил на газон и оседлал. После этого на них со смехом повалились Винисиус и Джуд Беллингем.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
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