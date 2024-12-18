Васкес о 3:0 с «Пачукой»: «Реал» доказал, что наши амбиции неизменны, мы будем бороться за все. Мы нашли другой способ играть и стали лучше в последних матчах»

Лукас Васкес высказался о победе «Реала» в финале Межконтинентального кубка ФИФА.

Мадридцы обыграли «Пачуку» (3:0) и завоевали трофей.

«Мы снова доказали, что наши амбиции остаются неизменными, и мы очень голодны.

Мы никогда не сомневаемся в себе, мы команда и будем бороться за все. Мы стали лучше за последние несколько матчей, команда уже дает другое ощущение. Мы нашли другой способ играть и смотримся иначе.

Я очень рад, что могу играть и помогать команде на поле. Я здесь уже много лет, и критика меня мало волнует. Я работаю с людьми, которые анализируют каждую мою игру и знают всю работу, которую мы выполняем», – заявил защитник «Реала».

«Реал» взял 5-й трофей в 2024 году – Межконтинентальный кубок. Ранее выиграли ЛЧ, Ла Лигу, Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА