Васкес о 3:0 с «Пачукой»: «Реал» доказал, что наши амбиции неизменны, мы будем бороться за все. Мы нашли другой способ играть и стали лучше в последних матчах»
Лукас Васкес высказался о победе «Реала» в финале Межконтинентального кубка ФИФА.
Мадридцы обыграли «Пачуку» (3:0) и завоевали трофей.
«Мы снова доказали, что наши амбиции остаются неизменными, и мы очень голодны.
Мы никогда не сомневаемся в себе, мы команда и будем бороться за все. Мы стали лучше за последние несколько матчей, команда уже дает другое ощущение. Мы нашли другой способ играть и смотримся иначе.
Я очень рад, что могу играть и помогать команде на поле. Я здесь уже много лет, и критика меня мало волнует. Я работаю с людьми, которые анализируют каждую мою игру и знают всю работу, которую мы выполняем», – заявил защитник «Реала».
«Реал» взял 5-й трофей в 2024 году – Межконтинентальный кубок. Ранее выиграли ЛЧ, Ла Лигу, Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем