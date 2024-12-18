У Беллингема был дискомфорт в четырехглавой мышце бедра после матча с «Пачукой». Хавбек «Реала» пройдет обследование после возвращения в Мадрид (Marca)

Джуд Беллингем мог получить повреждение в матче с «Пачукой».

«Реал » одержал победу со счетом 3:0 в финале Межконтинентального кубка ФИФА.

Как передает Marca, после матча у Беллингема возникли прблемы с четырехглавой мышцей правого бедра. Перед церемонией награждения полузащитник «Реала» общался с медицинским штабом клуба, ему наложили повязку. Во время празднования Беллингем почти не наступал на поврежденную ногу.

Сообщается, что травма Беллингема не выглядит серьезной, однако после возвращения в Мадрид полузащитник пройдет обследование.

Следующий матч «Реала» пройдет 22 декабря – мадридцы сыграют с «Севильей» в 18-м туре Ла Лиги .