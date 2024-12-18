Анчелотти о 3:0 с «Пачукой»: «Класс «Реала» выше – был необходим настрой. Достойная победа, мы очень счастливы»

Карло Анчелотти высказался после победы «Реала» в Межконтинентальном кубке ФИФА.

В финале турнира мадридцы разгромили «Пачуку» (3:0). Анчелотти завоевал 15-й трофей во главе «Реала» и стал самым титулованным тренером в истории клуба.

– У вас уже 15 титулов с «Реалом»...

–Это очень много! Я очень доволен и счастлив. Это успех.

– Что думаете о начале матча?

– Постепенно мы взяли игру под контроль и в итоге сыграли хорошо. Мы были выше классом, но был необходим настрой. Затем мы включились в игру. В итоге настрой мне очень понравился. Игроки атаки сделали разницу.

– Винисиус провел отличную игру.

– Мы хорошо действовали в атаке, показали очень высокий класс. Килиан [Мбаппе ] провел хороший матч, Родриго забил второй гол.

Мы очень счастливы. Достойная победа в середине сезона, – сказал главный тренер «Реала».