Анчелотти о 3:0 с «Пачукой»: «Класс «Реала» выше – был необходим настрой. Достойная победа, мы очень счастливы»
Карло Анчелотти высказался после победы «Реала» в Межконтинентальном кубке ФИФА.
В финале турнира мадридцы разгромили «Пачуку» (3:0). Анчелотти завоевал 15-й трофей во главе «Реала» и стал самым титулованным тренером в истории клуба.
– У вас уже 15 титулов с «Реалом»...
–Это очень много! Я очень доволен и счастлив. Это успех.
– Что думаете о начале матча?
– Постепенно мы взяли игру под контроль и в итоге сыграли хорошо. Мы были выше классом, но был необходим настрой. Затем мы включились в игру. В итоге настрой мне очень понравился. Игроки атаки сделали разницу.
– Винисиус провел отличную игру.
– Мы хорошо действовали в атаке, показали очень высокий класс. Килиан [Мбаппе] провел хороший матч, Родриго забил второй гол.
Мы очень счастливы. Достойная победа в середине сезона, – сказал главный тренер «Реала».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем