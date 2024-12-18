Винисиус получил приз лучшему игроку Межконтинентального кубка – Golden Ball. У вингера «Реала» гол с пенальти и ассист в финале с «Пачукой»
Винисиус Жуниор признан лучшим игроком финала Межконтинентального кубка.
«Реал» стал победителем турнира, обыграв в финале мексиканскую «Пачуку» (3:0).
Винисиус получил приз лучшему игроку турнира – награда называется Golden Ball («Золотой мяч» – Спортс’‘). В сегодняшнем матче бразилец отметился голевой передачей на Килиана Мбаппе и голом с пенальти.
Федерико Вальверде по итогам турнира получил Silver Ball («Серебряный мяч»), 19-летний хавбек «Пачуки» Элиас Монтьель – Bronze Ball («Бронзовый мяч»).
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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