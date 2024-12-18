«Реал» в 4-й раз выиграл Межконтинентальный кубок. Это рекорд – обошли «Милан», у которого 3 победы

«Реал» в рекордный 4-й раз выиграл Межконтинентальный кубок ФИФА.

Сегодня команда Карло Анчелотти обыграла «Пачуку» в финале со счетом 3:0.

Ранее этот трофей был завоеван в 1960, 1998 и 2002 году.

Таким образом, мадридцы выиграли кубок больше раз, чем все остальные клубы. Им удалось обойти «Милан», который побеждал в финале трижды (1969, 1989, 1990).