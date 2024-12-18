Мбаппе забил за «Реал» в 3-м матче подряд – «Пачуке» в финале Межконтинентального кубка. У Килиана 13 голов в 23 матчах за клуб
Килиан Мбаппе забил 13-й гол за «Реал».
Нападающий «Реала» открыл счет на 37-й минуте матча с «Пачукой» в финале Межконтинентального кубка ФИФА (1:0, перерыв). Мбаппе забил за «сливочных» в 3-м матче подряд – ранее он отметился голами в матчах с «Жироной» в Ла Лиге и с «Аталантой» в Лиге чемпионов.
Теперь на счету Мбаппе 13 голов за «Реал» во всех турнирах. Француз проводит 23-й матч в составе «сливочных».
Подробную статистику Килиана можно найти здесь.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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