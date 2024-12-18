Анчелотти о Мбаппе перед финалом с «Пачукой»: «Настроены оптимистично, сыграет, если будет в порядке. Он еще не достиг своего лучшего уровня, с его качеством может играть где угодно»

Карло Анчелотти высказался о состоянии Килиана Мбаппе.

Ранее сообщалось , что нападающий «Реала» восстановился после травмы и готов сегодня сыграть в финале Межконтинентального кубка ФИФА с «Пачукой».

– Как дела у Мбаппе?

– Все просто: вчера он тренировался и испытывал хорошие ощущения. Он делал спринты, и все прошло хорошо. Сегодня мы оценим его ощущения и риски. Если он в порядке, и врачи согласятся, он будет играть. Если есть минимальный риск, то, очевидно, нет. Но ощущения вчера были очень хорошими. Мы настроены оптимистично.

– Может быть, [проблема в том, что] Мбаппе играет не на своей позиции?

– Мбаппе – фантастический игрок, и я думаю, что он еще не достиг своего лучшего уровня, хотя он показывал хороший уровень в последних 2-3 матчах. Он может играть на любой позиции: центральным нападающим, слева... Он играет на тех позициях, куда я его ставлю, и с его качеством он может играть где угодно.

– Были ли вы лучшим тренером без подобной критики?

– Нет, критика приемлема. Это часть моей работы. Я уже говорил, что меня беспокоит личностная критика, а не спортивная. Потому что я не всегда все делаю правильно, хотя и стараюсь. Мы все иногда ошибаемся, и критика иногда пробуждает.

Это важная часть моей работы, тренера всегда критикуют. В истории футбола не было ни одного специалиста, не столкнувшегося с критикой, это нужно понимать, – заявил главный тренер «Реала».