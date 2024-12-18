У Мбаппе 13+3 в 23 матчах за «Реал». Килиан забил и отдал ассист в матче с «Пачукой»

Килиан Мбаппе забил и отдал ассист в финале Межконтинентального кубка ФИФА.

Форвард «Реала » открыл счет на 37-й минуте матча с «Пачукой». На 53-й Мбаппе отдал голевую передачу на Родриго .

Сейчас на счету Мбаппе 13 голов и 3 ассиста за «Реал». Сегодняшний матч стал для француза 23-м в составе мадридского клуба.

Подробную статистику Мбаппе можно найти здесь .

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.