У Мбаппе 13+3 в 23 матчах за «Реал». Килиан забил и отдал ассист в матче с «Пачукой»
Килиан Мбаппе забил и отдал ассист в финале Межконтинентального кубка ФИФА.
Форвард «Реала» открыл счет на 37-й минуте матча с «Пачукой». На 53-й Мбаппе отдал голевую передачу на Родриго.
Сейчас на счету Мбаппе 13 голов и 3 ассиста за «Реал». Сегодняшний матч стал для француза 23-м в составе мадридского клуба.
Подробную статистику Мбаппе можно найти здесь.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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