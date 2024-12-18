Булыкин о словах Комличенко про цены: «Есть хорошая поговорка, но нецензурная. Скажем так – кто как хочет, так и покупает. Пусть зайдет в магазин подешевле, а вообще сейчас все пользуются доставкой»
Нападающий «Ростова» высказался о том, сколько денег ему нужно в месяц: «Не 30 тысяч и не 100. Чем больше зарабатываешь, тем качественнее продукты купишь, помидоры не за 300 рублей. И то 300 – дорого!».
Также Комличенко рассказал, что его пугают и шокируют цены: «Есть узбекские помидоры, которые стоят больше тысячи».
– Не знаю, где Комличенко находит такие цены, хотя, если искать, можно найти и дороже. С яйцами проблем нет, у нас подсобное хозяйство с курами. А помидоры есть отечественные, дешевле и тоже вкусные. Есть хорошая поговорка, но она нецензурная. Скажем так – кто как хочет, тот так и покупает.
– Вы готовы продать Комличенко яйца из своего подсобного хозяйства по 100-150 рублей?
– Не собираюсь, пусть зайдет в магазин подешевле, там все есть, и даже узбекские помидоры не такие дорогие. А вообще сейчас все пользуются доставкой и проблем никаких нет, – сказал бывший нападающий сборной России.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий