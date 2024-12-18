Булыкин о словах Комличенко про цены: «Есть хорошая поговорка, но нецензурная. Скажем так – кто как хочет, так и покупает. Пусть зайдет в магазин подешевле, а вообще сейчас все пользуются доставкой»

Дмитрий Булыкин высказался о ценах на яйца и помидоры.

Нападающий «Ростова » высказался о том, сколько денег ему нужно в месяц: «Не 30 тысяч и не 100. Чем больше зарабатываешь, тем качественнее продукты купишь, помидоры не за 300 рублей. И то 300 – дорого!».

Также Комличенко рассказал, что его пугают и шокируют цены: «Есть узбекские помидоры, которые стоят больше тысячи».

– Не знаю, где Комличенко находит такие цены, хотя, если искать, можно найти и дороже. С яйцами проблем нет, у нас подсобное хозяйство с курами. А помидоры есть отечественные, дешевле и тоже вкусные. Есть хорошая поговорка, но она нецензурная. Скажем так – кто как хочет, тот так и покупает.

– Вы готовы продать Комличенко яйца из своего подсобного хозяйства по 100-150 рублей?

– Не собираюсь, пусть зайдет в магазин подешевле, там все есть, и даже узбекские помидоры не такие дорогие. А вообще сейчас все пользуются доставкой и проблем никаких нет, – сказал бывший нападающий сборной России.