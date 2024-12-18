Комличенко о Глушенкове и сборной: «Есть футбольная карма. Когда ты так говоришь и думаешь – футбол и возвращает: сразу две травмы»
– Как ты воспринял слова Глушенкова, что он лучше потренируется с легионерами «Зенита», чем будет играть за сборную со слабым соперником?
– Есть футбольная карма. Понятно, Глушенков – человек состоявшийся и взрослый. Сам понимает, о чем и когда говорит в медиа.
Но футбол не обманешь. Когда ты так говоришь и думаешь – вот тебе футбол и возвращает: сразу две травмы. До этого у него травм не было никаких, по-моему.
– Разрыв крестообразной связки был.
– А, «кресты». Но когда они были – еще в «Спартаке». А так я не помню.
Он всегда играл на хорошем уровне. А сейчас раз – и две травмы подряд. Может быть, это звонок. Футбольный бог тоже присутствует – немножко наказал за это.
– Есть мнение, что большинство футболистов думает так же, как Глушенков, просто они боятся говорить вслух.
– Не сказал бы. Не надо обобщать.
Есть список лучших футболистов на данный момент – они и вызываются в сборную. Почему должно быть не престижно вызываться в сборную? Тебя вызвали в сборную – значит, ты один из лучших. Да, Георгич (Валерий Карпин) сейчас берет футболистов до 30 лет – понятно.
Но все равно надо понимать, что это честь. Какими бы громкими эти слова ни казались, это так. С Брунеем – да, это исключение.
Насколько я понимаю, там вообще не было вариантов с соперником. Но надо было собираться и играть. С кем бы я ни разговаривал, ни от кого не слышал, что не хочет ни в какую ехать.
Сборная – это сборная. Для меня это точно так. И ребята все адекватно реагируют: «Ну да, Бруней, но ехать надо», – сказал нападающий «Ростова» Николай Комличенко.
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