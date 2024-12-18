Комличенко о Глушенкове и сборной: «Есть футбольная карма. Когда ты так говоришь и думаешь – футбол и возвращает: сразу две травмы»

Николай Комличенко оценил слова Максима Глушенкова о сборной России.

– Как ты воспринял слова Глушенкова, что он лучше потренируется с легионерами «Зенита», чем будет играть за сборную со слабым соперником?

– Есть футбольная карма. Понятно, Глушенков – человек состоявшийся и взрослый. Сам понимает, о чем и когда говорит в медиа.

Но футбол не обманешь. Когда ты так говоришь и думаешь – вот тебе футбол и возвращает: сразу две травмы. До этого у него травм не было никаких, по-моему.

– Разрыв крестообразной связки был.

– А, «кресты». Но когда они были – еще в «Спартаке». А так я не помню.

Он всегда играл на хорошем уровне. А сейчас раз – и две травмы подряд. Может быть, это звонок. Футбольный бог тоже присутствует – немножко наказал за это.

– Есть мнение, что большинство футболистов думает так же, как Глушенков, просто они боятся говорить вслух.

– Не сказал бы. Не надо обобщать.

Есть список лучших футболистов на данный момент – они и вызываются в сборную. Почему должно быть не престижно вызываться в сборную? Тебя вызвали в сборную – значит, ты один из лучших. Да, Георгич (Валерий Карпин) сейчас берет футболистов до 30 лет – понятно.

Но все равно надо понимать, что это честь. Какими бы громкими эти слова ни казались, это так. С Брунеем – да, это исключение.

Насколько я понимаю, там вообще не было вариантов с соперником. Но надо было собираться и играть. С кем бы я ни разговаривал, ни от кого не слышал, что не хочет ни в какую ехать.

Сборная – это сборная. Для меня это точно так. И ребята все адекватно реагируют: «Ну да, Бруней, но ехать надо», – сказал нападающий «Ростова » Николай Комличенко .