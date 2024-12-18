Адарабиойо о допинге Мудрика: «Узнали об этом в то же время, что и вы. Поддерживаем Мишу, он часть нашей семьи. Такое может случиться, но нужно принимать меры предосторожности»
Ранее «Челси» подтвердил информацию о положительном результате допинг-теста украинского полузащитника. Сообщалось, что Мудрик сдал положительный тест на мельдоний после игры за сборную Украины в ноябре. Сам футболист заявил, что не нарушал антидопинговые правила сознательно.
«Это такая же новость для всех нас. Мы узнали об этом в то же время, что и вы.
Мы по-прежнему поддерживаем Мишу. Мы мало можем сделать, но Миша – часть нашей семьи.
Такое может случиться, но нужно принимать меры предосторожности. Мы все очень осторожны», – сказал защитник «Челси».
«Челси» о положительном допинг-тесте Мудрика: «Михаил подтвердил, что не употреблял запрещенные вещества сознательно. Клуб и игрок будут работать с соответствующими органами»
Мареска о допинге Мудрика: «Верим, что Миша невиновен. «Челси» поддерживает его. Все расстроены»
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