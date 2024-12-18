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Адарабиойо о допинге Мудрика: «Узнали об этом в то же время, что и вы. Поддерживаем Мишу, он часть нашей семьи. Такое может случиться, но нужно принимать меры предосторожности»

Тосин Адарабиойо высказался о ситуации с допинг-тестом Михаила Мудрика.

Ранее «Челси» подтвердил информацию о положительном результате допинг-теста украинского полузащитника. Сообщалось, что Мудрик сдал положительный тест на мельдоний после игры за сборную Украины в ноябре. Сам футболист заявил, что не нарушал антидопинговые правила сознательно.

«Это такая же новость для всех нас. Мы узнали об этом в то же время, что и вы.

Мы по-прежнему поддерживаем Мишу. Мы мало можем сделать, но Миша – часть нашей семьи.

Такое может случиться, но нужно принимать меры предосторожности. Мы все очень осторожны», – сказал защитник «Челси».

«Челси» о положительном допинг-тесте Мудрика: «Михаил подтвердил, что не употреблял запрещенные вещества сознательно. Клуб и игрок будут работать с соответствующими органами»

Мареска о допинге Мудрика: «Верим, что Миша невиновен. «Челси» поддерживает его. Все расстроены»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Бена Джейкобса
logoдопинг
logoМихаил Мудрик
logoСборная Украины по футболу
logoпремьер-лига Англия
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