Мудрик после выявления допинга обратился к юрфирме, добившейся сокращения дисквалификации Погба с 4 лет до 18 месяцев

Михаил Мудрик решил воспользоваться примером Поля Погба.

Во вторник стало известно, что вингер «Челси » сдал положительный допинг-тест и временно отстранен от футбола.

По информации The Telegraph, украинец для защиты решил обратиться к юридической фирме Morgan Sports Law, которая помогла Погба сократить дисквалификацию за допинг с четырех лет до восемнадцати месяцев. Мудрику тоже грозит отстранение на 4 года.

«Челси» уже запретил Михаилу тренироваться на базе клуба, однако в то же время оказывает футболисту необходимую поддержку.