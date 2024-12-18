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Мудрик после выявления допинга обратился к юрфирме, добившейся сокращения дисквалификации Погба с 4 лет до 18 месяцев

Михаил Мудрик решил воспользоваться примером Поля Погба.

Во вторник стало известно, что вингер «Челси» сдал положительный допинг-тест и временно отстранен от футбола.

По информации The Telegraph, украинец для защиты решил обратиться к юридической фирме Morgan Sports Law, которая помогла Погба сократить дисквалификацию за допинг с четырех лет до восемнадцати месяцев. Мудрику тоже грозит отстранение на 4 года.

«Челси» уже запретил Михаилу тренироваться на базе клуба, однако в то же время оказывает футболисту необходимую поддержку.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Telegraph
logoМихаил Мудрик
logoпремьер-лига Англия
logoдопинг
logoПоль Погба
logoЧелси
logoСборная Украины по футболу
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