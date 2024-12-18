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  • Экс-жена Сафонова про алименты: «Матвей! Пять месяцев прошу, подпиши, пожалуйста, соглашение! Или тебе адвокат Крючков не разрешает?»
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Экс-жена Сафонова про алименты: «Матвей! Пять месяцев прошу, подпиши, пожалуйста, соглашение! Или тебе адвокат Крючков не разрешает?»

Экс-жена Матвея Сафонова попросила футболиста подписать соглашение об алиментах.

Ранее была отклонена апелляция Сафонова на назначение алиментов – голкипер будет выплачивать бывшей жене 25% дохода на содержание дочери.

«Адвокат Крючков Андрей Сергеевич проиграл для Сафонова Матвея уже пять судебных дел. Верят ли читатели адвокату, который проиграл на сегодня для Матвея Сафонова пять судебных дел и ни одного дела не выиграл?

Матвей! Пять месяцев прошу, подпиши, пожалуйста, соглашение! Или тебе адвокат Крючков Андрей Сергеевич не разрешает?» – сказала Анастасия Сафонова.

Адвокат Сафонова о бывшей жене вратаря: «Финансовые возможности семьи Анастасии не меньше, чем у Матвея. Ее истинная цель – бытовая месть за разрыв отношений»

Сафонов подарил дочери квартиру ценой 60 млн рублей, заявил адвокат: «Бывшая жена заявляет, что даже 1 млн рублей в месяц недостаточно для удовлетворения нужд ребенка»

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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