Экс-жена Сафонова про алименты: «Матвей! Пять месяцев прошу, подпиши, пожалуйста, соглашение! Или тебе адвокат Крючков не разрешает?»
Ранее была отклонена апелляция Сафонова на назначение алиментов – голкипер будет выплачивать бывшей жене 25% дохода на содержание дочери.
«Адвокат Крючков Андрей Сергеевич проиграл для Сафонова Матвея уже пять судебных дел. Верят ли читатели адвокату, который проиграл на сегодня для Матвея Сафонова пять судебных дел и ни одного дела не выиграл?
Матвей! Пять месяцев прошу, подпиши, пожалуйста, соглашение! Или тебе адвокат Крючков Андрей Сергеевич не разрешает?» – сказала Анастасия Сафонова.
Адвокат Сафонова о бывшей жене вратаря: «Финансовые возможности семьи Анастасии не меньше, чем у Матвея. Ее истинная цель – бытовая месть за разрыв отношений»
Сафонов подарил дочери квартиру ценой 60 млн рублей, заявил адвокат: «Бывшая жена заявляет, что даже 1 млн рублей в месяц недостаточно для удовлетворения нужд ребенка»
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