Адвокат Сафонова о бывшей жене вратаря: «Финансовые возможности семьи Анастасии не меньше, чем у Матвея. Ее истинная цель – бытовая месть за разрыв отношений»

Адвокат Матвея Сафонова рассказал о судебном споре Матвея и его бывшей жены Анастасии.

– Правда ли, что Матвей еще до начала первого судебного процесса перечислял деньги на дочь? Это были большие суммы?

– Да, это правда. По договоренности между Анастасией и Матвеем, он сразу после фактического прекращения брачных отношений в конце лета 2021 года оформил на Майю квартиру и иное недвижимое имущество, а также ежемесячно перечислял на содержание дочери по полмиллиона рублей.

Анастасия обещала в суд за алиментами не ходить, но, как выяснилось, всех обманула.

Узнав о том, что Матвей подал на развод, предъявила исполнительный лист на алименты, который тайно получила сразу после того, как Матвей оформил дарственную на квартиру Майе…

– Какой выход из ситуации ваша сторона считает справедливым?

– Правовой и только правовой! Мы намерены добиться справедливости в Верховном суде Российской Федерации. Иных возможностей урегулировать конфликт, спровоцированный Сафоновой Анастасией, у нас нет.

Все процессы инициированы только с позиции защиты прав Матвея от необоснованных нападок его бывшей супруги. Ни один из судебных процессов не противоречит интересам ребенка и не направлен против лишения ребенка материальных благ, в частности, подаренной квартиры.

В действительности реальные интересы Анастасии далеки от материального обеспечения дочери, истинной целью в данном случае является бытовая (женская) месть за разрыв отношений.

Для многих будет неожиданностью узнать, что материальные и финансовые возможности семьи Анастасии никак не меньше финансовых возможностей Матвея, а, возможно, и кратно превышают их.

Она и не скрывает этого, так как в одном из судебных процессов сообщила, что все полученные от Матвея алименты не тратит на ребенка, а накапливает их на отдельном счете.

Действия Анастасии в данной истории выглядят как реализация долгоиграющей стратегии боевых действий, орудием в которых она использует ребенка.

– Анастасия рассказала, что ваша сторона инициировала еще пять судебных дел. Для чего это сделано?

– Наличие такого количества судебных тяжб обусловлено необходимостью защиты интересов Матвея, а также нарушением первоначальных договоренностей со стороны Анастасии относительно условий выплаты алиментов.

Учитывая полнейший отказ Анастасии от ведения диалога, не видим иного способа разрешения этой ситуации, кроме как в судебном порядке.

Справедливость в этом вопросе является конечным желаемым для нас результатом, – сказал адвокат футболиста Андрей Крючков.