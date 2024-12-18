Адвокат Сафонова об экс-жене игрока: «Аппетиты Анастасии из процесса в процесс растут, а позиции оскорбительны. Ее представители обвиняют всех, включая суд, в коррупции и «мужском лобби»
– Сложилось впечатление, особенно после ряда заявлений экс‑супруги Матвея на первых стадиях процесса, что Сафонов хочет оставить свою дочь без денег. Это ведь не так?
– Конечно нет. Мы понимаем, что резкие необоснованные высказывания Анастасии и ее представителей способствуют формированию негативной оценки действий Матвея.
Но при всем при этом Матвей, будучи, на мой взгляд, очень порядочным и ответственным молодым человеком, со своей стороны ни разу не нарушил своей обязанности по содержанию дочери и выплате алиментов. Не желая выносить эту деликатную тему на общественное обсуждение, он ни разу не прокомментировал текущую ситуацию.
Однако аппетиты Анастасии из процесса в процесс растут, а позиции, представленные суду, не выдерживают никакой критики и носят оскорбительный характер, затрагивают интересы не только Матвея, но близких ему людей.
Представители Анастасии в суде открыто заявляют от ее имени, что «группа лиц совершила рейдерский захват Матвея и его денег и что его нужно спасти». Обвиняют всех, включая судей, в коррупции и некоем «мужском лобби». И это несмотря на то, что до настоящего времени все решения судами приняты в пользу Анастасии.
Причем тут нарушение прав ребенка? Кто их нарушает? – сказал Андрей Крючков.
Сафонов инициировал пять судебных дел против бывшей жены – о дарении квартиры дочери, о порядке общения с ней, об автомобиле, о платежах до назначения алиментов и о месте жительства ребенка
Суд отклонил иск Сафонова к бывшей жене о признании алиментами выплат до их официального назначения и денег на ремонт квартиры
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