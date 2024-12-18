  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Экс-жена Сафонова про алименты: «Матвея подвела попытка обойти закон. Он придумал суммы, какие ему не жалко, и фактически обманывал ребенка, имеющего право получать 1/4 заработка»
20

Экс-жена Сафонова про алименты: «Матвея подвела попытка обойти закон. Он придумал суммы, какие ему не жалко, и фактически обманывал ребенка, имеющего право получать 1/4 заработка»

Бывшая жена Матвея Сафонова прокомментировала разбирательства из-за алиментов.

«Сафонова Матвея подвела попытка обойти правила закона. Сегодня в Хорошевском районном суде города Москвы футболист Сафонов Матвей Евгеньевич с помощью своих представителей доказывал судье, что в браке, до даты начала взыскания алиментов, он давал супруге на покупки деньги, поэтому он требует включить данные суммы в состав алиментов.

Также Сафонов просил суд включить в состав алиментов суммы, оплаченные им рабочим и за стройматериалы при ремонте квартиры. Он просил суд признать незаконным постановление судебного пристава‑исполнителя о расчете размера задолженности от 15 октября на том основании, что в состав алиментов пристав не включил указанные им суммы.

Однако Матвей Евгеньевич не знал, что алиментное обязательство как юридическая категория может возникать лишь на основании двух юридических документов, которые подлежат принудительному исполнению службой судебных приставов‑исполнителей, а именно: решения суда о взыскании алиментов и нотариально удостоверенного соглашения о выплате алиментов.

Сафонов мог заключить нотариально удостоверенное соглашение о выплате алиментов. Но он самостоятельно определил сумму платежей, которая была существенно меньше, чем та сумма, которая была положена ребенку в случае, если бы Сафонов заключил соглашение о выплате алиментов у нотариуса.

Выплачивая суммы, придуманные им самим, какие ему было не жалко, Матвей Евгеньевич фактически обманывал ребенка, имеющего право получать по ст. 81 СК РФ сумму в размере 1/4 части заработка и дохода.

Он знает, что я накопила на личном счете ребенка все деньги, которые он переводил с пометкой «алименты». Кто и зачем не дает Сафонову М.Е. исполнять решение суда, вынесенное именем Российской Федерации?» – сказала Анастасия.

Суд отклонил иск Сафонова к бывшей жене о признании алиментами выплат до их официального назначения и денег на ремонт квартиры

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
logoМатвей Сафонов
logoлига 1 Франция
logoМатч ТВ
девушки и спорт
светская хроника
logoПСЖ
logoСборная России по футболу
logoКраснодар
logoпремьер-лига Россия
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Адвокат Сафонова об экс-жене игрока: «Аппетиты Анастасии из процесса в процесс растут, а позиции оскорбительны. Ее представители обвиняют всех, включая суд, в коррупции и «мужском лобби»
20сегодня, 21:26
Суд отклонил иск Сафонова к бывшей жене о признании алиментами выплат до их официального назначения и денег на ремонт квартиры
60сегодня, 13:25
Экс-жена Сафонова о суде по алиментам: «Матвей Евгеньевич не знал правил судопроизводства. Встречное исковое заявление не подавал, во 2-й инстанции нельзя просить рассмотреть новые требования»
6312 декабря, 18:35
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Мартинес признан вратарем года по версии IFFHS. Мамардашвили – 3-й, Лунин и Зоммер делят 6-е место
221 минуту назад
Мудрик после выявления допинга обратился к юрфирме, добившейся сокращения дисквалификации Погба с 4 лет до 18 месяцев
333 минуты назад
«Барселона» и Ла Лига встретятся в суде 23 декабря. Каталонцы пытаются зарегистрировать Ольмо по примеру Гави в прошлом году, запасной вариант – исключение тер Стегена из заявки
750 минут назад
Ямаль признан лучшим молодым игроком года по версии IFFHS. Гюлер – 2-й, Гави – 3-й, Эндрик – 5-й
12сегодня, 22:13
«Ювентус» вышел в 1/4 финала Кубка Италии, разгромив «Кальяри» (4:0). Влахович, Копмейнерс, Консейсау и Гонсалес забили
25сегодня, 21:52
Кубок Италии. 1/8 финала. «Ювентус» разгромил «Кальяри», «Аталанта» сыграет в среду, «Интер» – в четверг
46сегодня, 21:50
Россия не сыграет в отборе ЧМ-2026, сообщили в УЕФА: «В каждой из 12 групп есть команды, которые будут против. И делегация вряд ли получит документы для пребывания в европейских странах»
47сегодня, 21:47
«Барселона» предупредила де Йонга и Араухо, что выставит их на продажу, если игроки не продлят контракт до конца сезона
14сегодня, 21:35
«Позвонил космонавт: «Отвезем вашу футболку на МКС?» Чалов-старший рассказывает о мерче и брате в ПАОК
сегодня, 21:30Спецпроект
Адвокат Сафонова об экс-жене игрока: «Аппетиты Анастасии из процесса в процесс растут, а позиции оскорбительны. Ее представители обвиняют всех, включая суд, в коррупции и «мужском лобби»
20сегодня, 21:26
Ко всем новостям
Последние новости
У «Ювентуса» 8 ничьих и 4 победы с конца октября. Команда Мотты проиграла лишь 1 из 23 матчей сезона
3сегодня, 22:03
Мостовой о лучшем тренере 1-й части сезона РПЛ: «Станкович. Мусаев точно не лучший. «Спартак» под конец года выдал шикарную серию»
5сегодня, 21:20
У «Реала» три победителя The Best – больше всех. Винисиус стал игроком года по версии ФИФА в 2024-м, Модрич – в 2018-м, Роналду – в 2016-м и 2017-м
15сегодня, 19:59
Анчелотти о призе тренеру года: «Хочу разделить его с президентом и игроками, которые не всегда, но слушают меня. Я до сих пор жив благодаря спорту, и впереди еще долгая жизнь»
3сегодня, 19:27
Беллингем о призе Винисиуса The Best: «Просто лучший 🥇»
11сегодня, 19:20Фото
The Best. Бонмати из «Барсы» – лучшая футболистка года от ФИФА, Хейс – лучший тренер, Неэр – лучший вратарь, Марта получила приз своего имени за самый красивый гол
11сегодня, 18:18
«МЮ» и Диалло почти договорились о новом контракте, остались детали. Объявить хотят до конца 2024-го
14сегодня, 16:59
Расписание плей-офф Кубка России: «Акрон» примет «Спартак» 12 марта, «Зенит» сыграет в гостях с «Ростовом», «Динамо» – с ЦСКА
13сегодня, 16:33
Николич о Пьяниче в ЦСКА: «Хорошего человека привезли, футбольного. Миралем спрашивал не про жизнь и рестораны, как футболисты обычно, а про амбиции, игру и свою роль. Мне это нравится»
13сегодня, 15:17
«Шинник» уволил Черышева и в 4-й раз назначил Побегалова. Команда идет 14-й в Первой лиге
36сегодня, 13:36
Рекомендуем