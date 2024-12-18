Гендиректор «Химок» Оленев покинул пост, его сменил заместитель Брехов. В декабре арестовали инвестора клуба Садыгова

Из «Химок» ушел генеральный директор.

«Николай Оленев покидает пост генерального директора ФК «Химки ».

Николай Сергеевич занимал эту должность с сентября 2022 года, в период его работы состоялось наше возвращение в Мир РПЛ по итогам минувшего сезона. Была организована значительная работа по обновлению инфраструктуры клуба.

Благодарим Николая Оленева за совместную работу и желаем новых успехов!» – говорится в сообщении клуба.

Вскоре «Химки» сообщили, что новым генеральным директором стал Дмитрий Брехов, работавший заместителем Оленева.

В декабре инвестор «Химок» Туфан Садыгов был отправлен под домашний арест по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

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