Артета об отрыве от «Сити» и «Ливерпуля»: «Я настроен позитивно, «Арсенал» сделал то, что должен был. Это показывает сложность АПЛ, где непросто выигрывать матчи»

Микель Артета высказался об отрыве «Арсенала» в турнирной таблице АПЛ.

«Канониры» обыграли «Кристал Пэлас» (1:0) в 9-м туре и идут первыми в чемпионате Англии, набрав 22 очка.

– За последние два сезона было несколько случаев, когда соперники по борьбе за титул теряли очки, но вам не удавалось этим воспользоваться. Очевидно, эти выходные стали идеальными для «Арсенала», поскольку «Ливерпуль» и «Ман Сити» потеряли очки. Знали ли вы или команда в перерыве о результате «Сити»? Было ли это мотивацией при выходе на поле во втором тайме?

– Нет, я не знал. Я узнал об этом только в конце матча, думаю, большинство игроков тоже. Им запрещено пользоваться телефонами в перерыве, так что, надеюсь, они не узнали об этом...Только если через персонал.

Но да, я настроен очень позитивно. Мы вышли вперед, потому что сделали то, что должны были сделать, и это показывает сложность лиги и то, как непросто выигрывать матчи, – сказал главный тренер «Арсенала».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Football London
