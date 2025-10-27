Кордоба о тех, кто не верит в чемпионство «Краснодара»: «Мы не слушаем скептиков. Готовы повторить успех прошлого сезона»
Джон Кордоба заявил, что «Краснодар» намерен снова стать чемпионом России.
«Быки» с 29 очками занимают 1-е место в турнирной таблице Мир РПЛ после 13 туров. В следующем туре команда Мурада Мусаева 2 ноября дома сыграет со «Спартаком».
– Многие в начале сезона посчитали, что «Краснодар» не будет бороться за чемпионство. Сейчас все иначе?
– Мы двигаемся в правильном направлении и не слушаем скептиков, впереди решающая часть чемпионата, и мы готовы повторить успех прошлого сезона, – сказал нападающий «Краснодара» Кордоба.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости