Кордоба о тех, кто не верит в чемпионство «Краснодара»: «Мы не слушаем скептиков. Готовы повторить успех прошлого сезона»

Джон Кордоба заявил, что «Краснодар» намерен снова стать чемпионом России.

«Быки» с 29 очками занимают 1-е место в турнирной таблице Мир РПЛ после 13 туров. В следующем туре команда Мурада Мусаева 2 ноября дома сыграет со «Спартаком».

– Многие в начале сезона посчитали, что «Краснодар» не будет бороться за чемпионство. Сейчас все иначе?

– Мы двигаемся в правильном направлении и не слушаем скептиков, впереди решающая часть чемпионата, и мы готовы повторить успех прошлого сезона, – сказал нападающий «Краснодара» Кордоба.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
