  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Андрей Канчельскис: «В «Химках» непонятные нефутбольные люди. Тренер – испанец, часто фигурирует агент, живущий в Испании»
12

Андрей Канчельскис: «В «Химках» непонятные нефутбольные люди. Тренер – испанец, часто фигурирует агент, живущий в Испании»

Андрей Канчельскис критически отозвался о «Химках».

«В «Химках» есть руководители, которые мало что понимают в футболе. Много нефутбольных людей вокруг команды вешают лапшу на уши руководителям клуба, и руководители верят, что им говорят... Они так поверят, что вылетят в следующем году.

Не вижу прогресса в этом клубе, у них тренер — испанец, часто фигурирует агент, который живет в Испании. Ну разве что-то непонятно? Будем делать выводы в конце сезона, а сейчас там непонятные нефутбольные люди.

Все почему-то лезут в футбол и начинают рассказывать сказки. А футбольных людей мало — нам сложно с ними общаться! Почему эти люди выбирают футбол, а не бокс? Объясните мне, пожалуйста!

Я не хожу и не рассказываю, например, про фигурное катание – это не в моей компетенции. Нефутбольные люди обучают футбольных людей тому, как правильно жить. Это и происходит в подмосковной команде! Все должны заниматься своим делом», — заявил экс-игрок сборной России.

На данный момент «Химки» занимают 13-е место в таблице Мир РПЛ, набрав 16 очков.

Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
logoХимки
logoАндрей Канчельскис
logoпремьер-лига Россия
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Депутат Терюшков о долгах «Химок»: «Московская область предпримет все возможные и допустимые действия по выводу клуба из зоны риска, хотя он ушел от бюджетного финансирования»
14вчера, 17:18
Депутат Свищев о «Химках» на фоне задержания Садыгова: «Московская область и РФС должны поддержать клуб. Это неотъемлемая единица российского футбола»
56вчера, 09:37
Вокруг ареста Садыгова упоминали матч «Химки» – «Крылья» из 2022-го. Что там стряслось?
3913 декабря, 21:30
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
МИД Украины призвал ФИФА извиниться за показ Крыма как части России на жеребьевке ЧМ-2026
2317 минут назад
Чемпионат Испании. «Атлетико» принимает «Хетафе», «Барселона» сыграет с «Леганесом»
21648 минут назадLive
Комментатор Лама о Винисиусе: «Он играет за «Реал», если так будет протестовать игрок из команды поменьше, его удалят. Судьи не осмеливаются противостоять сильным командам, возможно»
20сегодня, 12:47
«Вулвс» уволили тренера  О′Нила после 1:2 от «Ипсвича». 3 дня назад в клубе говорили, что сплотились вокруг Гари (BBC)
15сегодня, 12:35
Данило об ультрас «Юве»: «Иногда они считают, что мы не выкладываемся, но это неправда, я тоже разочарован. Мы играем каждые 3 дня, все вносят вклад, чтобы вернуть клуб на вершину»
9сегодня, 12:25
Чемпионат Англии. «Ман Сити» против «МЮ», «Челси» сыграет с «Брентфордом»
396сегодня, 12:05
Лига чемпионов пока не покорилась Симеоне. Помогите Диего!
сегодня, 12:00Спецпроект
Пеп о том, был бы трофей самым большим достижением для «Ман Сити» в этом сезоне: «Самое большое уже достигнуто. Сейчас мы не лучшие, потому что у нас нет игроков»
48сегодня, 11:48
Легенды «Барсы» обыграли ветеранов «Реала» (2:1) в матче в честь Иньесты в Токио. Победу принес автогол Санса после прострела Андреса, 45 725 зрителей посетили игру
20сегодня, 11:34
Коло-Муани не попал в заявку «ПСЖ» на матч с «Лионом». Это решение Энрике (Фабрис Хокинс)
19сегодня, 11:27
Ко всем новостям
Последние новости
«Вулвс» объявили об увольнении тренера О′Нила. Команда идет последнем в АПЛ, набрав 5 очков за 15 игр
4 минуты назад
«РБ Лейпциг» – «Айнтрахт». Онлайн-трансляция начнется в 21:30
5 минут назад
Экспертов на матчах АПЛ защитят от агрессии фанатов., нарушителей могут лишить абонементов, возможно угловое преследование. Болельщик «Ипсвича» оскорблял Кина в ходе работы в конце ноября
220 минут назад
Чемпионат Италии. «Рома» в гостях у «Комо», «Милан» против «Дженоа», «Лечче» обыграл «Монцу»
4623 минуты назад
Чемпионат Германии. «Боруссия» Дортмунд принимает «Хоффенхайм», «Айнтрахт» играет с «РБ Лейпциг» на выезде
3332 минуты назад
Миодраг Божович: «Зенит» как всегда фаворит в чемпионской гонке. Хотел бы видеть российские команды в еврокубках в следующем году»
34 минуты назад
«Атлетико» – «Хетафе». Симеоне, Альварес и Гризманн в старте. Онлайн-трансляция
748 минут назадLive
Президент «Сьона»: «Миранчук вернется в общую группу в начале января. Должен быть готов к первой игре после паузы»
251 минуту назад
Солист «Руки Вверх!» Жуков о ЦСКА: «Надеемся, что обязательно зайдем в тройку. Предстоит много работы, это небыстрый процесс, но мы все хотим большего»
552 минуты назад
Хамес о 39-летнем Модриче: «Гений. С каждым днем становится только лучше»
459 минут назад
Рекомендуем