Андрей Канчельскис: «В «Химках» непонятные нефутбольные люди. Тренер – испанец, часто фигурирует агент, живущий в Испании»

Андрей Канчельскис критически отозвался о «Химках».

«В «Химках» есть руководители, которые мало что понимают в футболе. Много нефутбольных людей вокруг команды вешают лапшу на уши руководителям клуба, и руководители верят, что им говорят... Они так поверят, что вылетят в следующем году.

Не вижу прогресса в этом клубе, у них тренер — испанец, часто фигурирует агент, который живет в Испании. Ну разве что-то непонятно? Будем делать выводы в конце сезона, а сейчас там непонятные нефутбольные люди.

Все почему-то лезут в футбол и начинают рассказывать сказки. А футбольных людей мало — нам сложно с ними общаться! Почему эти люди выбирают футбол, а не бокс? Объясните мне, пожалуйста!

Я не хожу и не рассказываю, например, про фигурное катание – это не в моей компетенции. Нефутбольные люди обучают футбольных людей тому, как правильно жить. Это и происходит в подмосковной команде! Все должны заниматься своим делом», — заявил экс-игрок сборной России.

На данный момент «Химки» занимают 13-е место в таблице Мир РПЛ, набрав 16 очков.