«Челси», «Ливерпуль» и «Ман Сити» проиграли в одном туре АПЛ впервые с сезона-2015/16

«Челси», «Ливерпуль» и «Сити» впервые за 10 лет проиграли в АПЛ в один уикенд.

Все три клуба потерпели поражения в 9-м туре Премьер-лиги.

«Синие» под руководством Энцо Марески уступили «Сандерленду » (1:2). «Красные» с тренером Арне Слотом проиграли «Брентфорду» (2:3), а «горожане», возглавляемые Пепом Гвардиолой , не смогли одолеть «Астон Виллу» (0:1).

Это первое поражение всех трех команд в матчах одного тура АПЛ с 15-го тура сезона-2015/16, который состоялся 5-6 декабря.