Ирина Роднина: «Фигуристы не зарабатывают столько, сколько футболисты. При чем тут популярность? Футболист на контракте с клубом, в фигурном катании такого никогда не было»

Ирина Роднина высказалась о разнице зарплат в фигурном катании и футболе.

«Фигуристы не зарабатывают столько, сколько футболисты. При чем тут популярность? Футболист находится на контракте с клубом. В фигурном катании такого никогда не было и, мне кажется, не будет.

При чем тут справедливость. Вы как из Советского Союза, когда все получали одну зарплату», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина.