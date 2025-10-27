Ирина Роднина: «Фигуристы не зарабатывают столько, сколько футболисты. При чем тут популярность? Футболист на контракте с клубом, в фигурном катании такого никогда не было»
Ирина Роднина высказалась о разнице зарплат в фигурном катании и футболе.
«Фигуристы не зарабатывают столько, сколько футболисты. При чем тут популярность? Футболист находится на контракте с клубом. В фигурном катании такого никогда не было и, мне кажется, не будет.
При чем тут справедливость. Вы как из Советского Союза, когда все получали одну зарплату», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Спорт-Экспресс»
