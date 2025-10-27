  • Спортс
Шаронов взял бы Дзюбу в ЦСКА: «Если перед подписанием договориться: «Артем, ты не будешь основным». Можно выпускать его на двадцать минут, и он будет приносить пользу»

Роман Шаронов считает, что Артем Дзюба мог бы пригодиться ЦСКА.

Антон Ванюшов: «Роман, если бы вы были тренером ЦСКА, вам Александр Соболев подошел бы?»

Роман Шаронов: «Хороший вопрос. Думаю, нет»

Глеб Чернявский: «А Дзюба?»

Шаронов: «Нет, нет. Ну если Артем согласится выходить на замену, тогда да».

Ванюшов: «А если Соболев согласится выходить на замену?»

Шаронов: «Артем качественный игрок, но он не выдержит ту интенсивность, которую предлагает ЦСКА. Я только с этой точки зрения. Он сам не будет полезен, не сможет столько бегать из того, как строится ЦСКА. Поэтому если перед подписанием контракта договориться: «Артем, ты будешь не основным нападающим, а будешь получать определенное время».

Если он согласен – то да, потому что в определенные моменты его можно выпускать на условные двадцать минут и он будет приносить пользу. Даже в таких матчах, как, условно, против «Краснодара» в меньшинстве или, вот, они сейчас играли с Самарой [«Крыльями Советов»]. Просто Артем не сможет играть в такой интенсивности, думаю, он сам это прекрасно понимает.

А Соболев – ну, я сказал нет, но я не знаю этого игрока. Исходя из того, как он действует, – нет. Язык тела мне о многом говорит», – заявил бывший игрок и тренер «Рубина» в шоу «Про наш футбол» на ВидеоСпортсе’‘.

Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: ВидеоСпортс’‘
