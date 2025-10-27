Защитник «Зенита» Дуглас Сантос выбыл до конца года из-за повреждения плеча («МЯЧ RU»)

Дуглас Сантос может больше не сыграть в этом году за «Зенит».

Ранее стало известно, что защитник «Зенита » получил повреждение на тренировке перед игрой 13-го тура Мир РПЛ с «Динамо» (2:1). По информации телеграм-канала «МЯЧ RU», после предварительного обследования стало понятно, что бразилец пропустит оставшиеся матчи в 2025 году. Утверждается, что на предыгровом занятии перед матчем с бело-голубыми Сантос повредил плечо.