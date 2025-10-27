  • Спортс
  • Невилл о «Ливерпуле»: «Команда Слота напоминает мой «МЮ» – мы были нестабильны, хотя всегда способны забивать. Тренер не паникует, но это становится проблемой. Нужно упростить игру»
Гари Невилл сравнил нынешний «Ливерпуль» с «Манчестер Юнайтед», за который играл.

«Ливерпуль» Арне Слота немного напоминает мне мою бывшую команду – «Манчестер Юнайтед». Мы пережили безумные периоды, когда казалось, что мы всегда способны забивать, но были нестабильны.

Одно можно сказать наверняка: Салах, Экитике, Виртц, Исак, Гакпо и другие забьют. Но остальные должны играть надежно, не слишком открыто и уязвимо. Звучит так, будто приходится начинать с нуля, но иногда приходится. Когда все вокруг безумно и хаотично, как сейчас в «Ливерпуле», нужно просто найти прочный фундамент.

Это значит, что нужно выпускать игроков, которые могут держать узкую линию защиты, выигрывать единоборства и стандарты, не допускать свободных зон и легких голов. Играйте вперед чуть быстрее, чем раньше, и перестаньте проталкивать мяч через полузащиту.

Играйте чуть более прямолинейно, зная, что тройка нападения выиграет матчи. Возможно, Арне Слоту пора упростить ситуацию. Если он продолжит использовать Керкеза на левом фланге защиты, а Брэдли – на правом, и они будут открыты в полузащите, результаты будут такими же.

Мне нравится тренер и его стиль работы: паники, похоже, нет. Но ему придется вмешаться. То, во что они превратились за первые два месяца сезона, закономерно. Им нужно сузить линию защиты и играть чуть более надежно. Не раскрываться так сильно, не идти так много вперед, но позволить тройке нападающих выигрывать матчи.

Это уже не просто случайность, это становится проблемой. Они не могут отставать от «Арсенала» на семь-восемь очков», – сказал экс-защитник «МЮ» в подкасте The Gary Neville Podcast.

«Ливерпуль» уступил «Брентфорду» (2:3) в 9-м туре АПЛ. Это 4-е поражение подряд в Премьер-лиге, команда Слота с 15 очками сейчас занимает 7-е место в турнирной таблице. У лидирующего «Арсенала» 22 очка.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sky Sports
