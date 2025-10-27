Суд потребовал от «Барсы» предоставить оригиналы контрактов с Негрейрой. Пока они не обнаружены

«Барселону» обязали предоставить суду документы по делу Негрейры.

В 2023 году «Барселоне» и ее руководству были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре , работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF). Суд посчитал преступлением выплату нескольких миллионов евро Негрейре от «Барселоны» в период с 2001-го по 2018-й. Недавно несколько фигурантов дела дали показания в суде, в том числе сын Негрейры Хавьер Энрикес и бывшие президенты «Барселоны» Сандро Росель и Жозеп Бартомеу.

Суд первой инстанции Барселоны потребовал от «блауграны» предоставить оригиналы контрактов с Негрейрой, а также любые материалы, подтверждающие выставленные им счета «Барселоне» за почти два десятилетия.

На данный момент не обнаружено документов о контрактах «Барсы» и Негрейры. El Mundo пишет, что в архивах клуба их нет. Кроме того, на данный момент нет записей, подтверждающих устные консультации Негрейры.

Суд также вызвал представителя «Барселоны» для дачи показаний. 25 ноября в качестве свидетелей в суде выступят нынешний президент «Барсы» Жоан Лапорта , а также бывшие тренеры клуба Луис Энрике и Эрнесто Вальверде .

