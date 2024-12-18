«У Мудрика бабла немерено, на футбол он точно может забить». Попов о возможной дисквалификации хавбека «Челси» за допинг

Алексей Попов высказался о положительном допинг-тесте Михаила Мудрика.

Ранее «Челси » подтвердил информацию о проваленном допинг-тесте полузащитника. Сообщалось, что Мудрик сдал положительный тест на мельдоний после игры за сборную Украины в ноябре. Сам футболист заявил , что не нарушал антидопинговые правила сознательно.

«Мудрика купили чуть ли не за 100 миллионов евро, поэтому его переход можно назвать неудачным. Михаил не принес тех желанных очков, которые позволили бы «Челси » стать чемпионом или выиграть Лигу чемпионов.

В Англии это особенно заметно. Пока это очень неудачный трансфер. Его могут дисквалифицировать на 4 года.

Если это так, то он уже не вернется на прежний уровень. Этот запрет действует даже на тренировки с профессиональными командами. У Мудрика бабла немерено, на футбол он точно может забить», – сказал экс-игрок «Амкара» и «Рубина».

Мудрик провалил допинг-тест. Что известно